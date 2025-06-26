Kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından dokuz ay sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Mahkeme, 22 Nisan 2025 tarihli kararında, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesinin Anayasa'nın sosyal devlet ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğunu belirtti. Söz konusu kural, bireylerin yalnızca aracı bizzat kullanabilecek durumda olmaları ve bunu sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri durumunda ÖTV muafiyetinden faydalanmalarına izin veriyordu.

Yapılan başvuruda, düzenlemenin engelli bireylerin topluma uyumunun sağlanması ve devletin sosyal yükümlülükleriyle bağdaşmadığı öne sürüldü. Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemenin sürücü belgesi alamayan bireylerin haklarını ihlal ettiğine dikkat çekerek, nesnel ve makul gerekçeler sunulmadığı için eşitlik ilkesinin zedelendiğine hükmetti.

Bu kararla birlikte, mevcut uygulamanın ortadan kalkacağı ve engellilik oranı %90’ın altında olan bireylerin aracı bizzat kullanmasalar da ÖTV muafiyetinden yararlanabilmesinin önü açılacak.