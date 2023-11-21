Bulgur çorbası yapmak için gereken malzemeler

1 y.k kadar tereyağı

2 adet orta büyüklükte soğan

Tam 3 diş sarımsak

3 y.k kadar domates salçası

1 t.k kadar toz nane

Tuz ve karabiber

2 y.k kadar un

1 adet yumurtanın sarısı

2-3 y.k kadar yoğurt

2 y.k kadar sirke

2 y.k kadar limon suyu

Son olarak biraz kekik

Hazırlanışı:

Öncelikle bir tencereye 5.5 su bardağı kadar içme suyu koyun. Daha sonra içine bulgurları ekleyip güzelce orta ateşte karıştırın. Ayrıca bir süre sonra bulgur yumuşamaya başlayınca altını biraz kısın. Ardından soğan ve sarımsakları ince ince kıyın. Sonra tere yağını bir tavada eritin. Hemen ardından doğradığınız soğan ve sarımsakları içine atıp naneyi de ilave edip güzelce kavurun. Birkaç dakika sonra domates salçasını da içine ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından bu karışımı tencereye ilave edin. Çorbanın terbiyesi için bir kaseye 2 yoğurt ile un ve yumurta sarısını koyup mikserle çırpın. Son olarak karışımı tencereye azar azar dökerek içine ekleyin. Çorbaya tat katması için sirke, limon ve kekik de ekleyin tarifimiz bu kadardır.