Buğdaylı yoğurt çorbası yapmak için gereken malzemeler

3 s.b kadar su

1 t.k tuz

5-6 dal taze nane

3 s.b yoğurt

1 s.b buğday

1 t.k kuru nane

2 y.k zeytinyağı

Buğdaylı yoğurt çorbası tarifi yapılışı hazırlanışı:

Akşamdan buğdayları ılık suya koyup sabaha kadar güzelce bekletin. Sabah buğdayları ocağa koyup iyice yumuşayana kadar su ile pişirin. Daha sonra buğdayları soğuk sudan geçirip sonra yoğurt ile karıştırın (Çorbanın koyuluğuna bakarak ona göre soğuk su ilave edebilirsiniz). Ardından tuz ve kuru nane koyun. Daha sonra servis tabağına alıp üzerine ise istediğiniz miktarda taze nane koyun. Son olarak da üzerine doğal zeytinyağı gezdirerek servis yapın.