İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Petla Şöleni, dün gece İnegöl Kültür Park İçi Amfi Tiyatro'da unutulmaz anlara sahne oldu. İnegöllülerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte coşku tavan yaparken, vatandaşlar sahneye inerek Rumeli Ekrem’in seslendirdiği birbirinden hareketli şarkılar ve renkli Arnavut oyunlarıyla doyasıya eğlendi.

25-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Petla Şöleni’nin final gecesi, açılış korteji, uluslararası halk dansları gösterileri ve konserlerle yoğun katılım eşliğinde tamamlandı. İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı, gecede yaptığı konuşmada organizasyona katkı sunan katılımcılara, misafirlere ve protokol üyelerine teşekkür etti.

İnegöl Kültür Park İçi Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen programa İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Ayhan Salman, Arnavut-Avrupa Bağlantısının Kurucusu Florim Rullani, Kuzey Makedonya İçişleri Bakan Yardımcısı Astrit İseni, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Şaban Sönmez, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Makedonya Gümrük Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Davuti, Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti ile siyasi parti başkan ve temsilcileri katıldı.

Farklı kültürleri bir araya getiren şölen, müzik ve dans gösterileriyle renkli görüntülere sahne olurken, final gecesi katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.