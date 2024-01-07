Yunanistan Süper Ligi’nin 17. haftasında Fatih Terim’in çalıştırdığı Panathinaikos sahasında Panaitolikos’u 2-1 yenerken, PAOK’un deplasmanda Aris Saloniki’ye mağlup olmasıyla haftayı lider tamamladı.

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Teknik Direktör Fatih Terim, Panathinaikos ile çıktığı ikinci maçından da zaferle ayrıldı. Stadio Apostolos Nikolaidis Stadyumu’nda Panetolikos’u ağırlayan Panathinaikos, rakibini 2-1 mağlup etti. Panathinaikos’a galibiyeti getiren golleri 51 ve 89. dakikalarda Andraz Sporar atarken, konuk takımın tek golü 90+2. dakikada Levan Shengelia’dan geldi. Gecenin diğer maçında ise PAOK deplasmanda Aris Saloniki’ye 2-1 mağlup olarak 8 hafta sonra mağlup oldu ve 38 puanda kalarak 2. sıraya geriledi.

Kaynak: iha