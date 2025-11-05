Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ilçeye kazandırılan önemli projelerden biri olan kavşak projeleri büyük bir titizlik ve hızla devam ediyor. Ağaç İşleri Sanayi Bölgesini kesintisiz bir şekilde Bursa yoluna, Mesudiye ve Alanyurt mahallelerine bağlayacak projenin %80'lik kısmı tamamlandı. Araçlar kavşak üzerinden seyirlere başlarken, ara bağlantı yollarının yapımı ise devam ediyor.

574491071 1368051928009321 6590508091925153601 N
Edinilen bilgiye göre 20 gün içerisinde çalışmaların tamamen bitirileceği ve ulaşımda kesintisiz konforun sağlanacağı öğrenildi. Şehitler kavşağında devam eden çalışmalarda ise önemli bir mesafe kat edildi.

576974283 1368051891342658 2965074385037061884 N

Tamamen kazılan bölge sert dolgu malzemelerle güçlendirmeye devam ediliyor. Bu bölgede de çalışmaların 3 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

577028773 1368051954675985 65310100410465741 N
Şehitler kavşağının tamamlanmasıyla Şehitler Mahallesi-İnegöl, Bursa-Şehitler mahallesine gidişler kesintisiz olacak. Yine bölgeye yakın kırsal mahallelerin karayoluna bağlanmaları daha sağlıklı hale gelecek. Projeler tamamlandığında bölgelerde kaza riski oranları ise en aza indirilmiş olacak.

577910718 1368051888009325 6335587630188899035 N

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT