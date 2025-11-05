Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ilçeye kazandırılan önemli projelerden biri olan kavşak projeleri büyük bir titizlik ve hızla devam ediyor. Ağaç İşleri Sanayi Bölgesini kesintisiz bir şekilde Bursa yoluna, Mesudiye ve Alanyurt mahallelerine bağlayacak projenin %80'lik kısmı tamamlandı. Araçlar kavşak üzerinden seyirlere başlarken, ara bağlantı yollarının yapımı ise devam ediyor.



Edinilen bilgiye göre 20 gün içerisinde çalışmaların tamamen bitirileceği ve ulaşımda kesintisiz konforun sağlanacağı öğrenildi. Şehitler kavşağında devam eden çalışmalarda ise önemli bir mesafe kat edildi.

Tamamen kazılan bölge sert dolgu malzemelerle güçlendirmeye devam ediliyor. Bu bölgede de çalışmaların 3 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.



Şehitler kavşağının tamamlanmasıyla Şehitler Mahallesi-İnegöl, Bursa-Şehitler mahallesine gidişler kesintisiz olacak. Yine bölgeye yakın kırsal mahallelerin karayoluna bağlanmaları daha sağlıklı hale gelecek. Projeler tamamlandığında bölgelerde kaza riski oranları ise en aza indirilmiş olacak.