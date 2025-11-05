Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgedeki son 4.9’luk sarsıntının ardından yaptığı açıklamada, depremlerin yönüne ve kırılma hatlarına dikkat çekti.

Üşümezsoy, katıldığı bir televizyon programında harita üzerinden yaptığı analizde şu ifadeleri kullandı: "Depremin artçıları Sındırgı merkezli olmalıydı. Demek ki bu depremler artçı değil, yeni bir depremin öncüleri. Balıkesir Sındırgı'da 6.0 büyüklüğünde yeni bir deprem olabilir" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan da olası yeni sarsıntılara ilişkin değerlendirmede bulundu. Ercan, bu depremlerin birbirini tetikleyip tetiklemeyeceğini söylemek için henüz erken olduğunu belirterek "Bu deprem önceki depreme göre daha derinde gerçekleşti. Sındırgı biraz küçümsenen bir bölge. Yeniden olacak başka büyük bir deprem, Sındırgı'da çok büyük bir hasar bırakır" şeklinde konuştu.