Salı akşamı Çılgın Pikseller Sosyal Medya Ajansı tarafından mobilya satışlarında Google Reklamları, Sosyal Medyayı etkin kullanma konularında seminer verildi.

2023 yılında eğitim programlarına başlayan Mobilyacılar Odası, kış dönemi seminerlerini devam ettiriyor. Önceki akşam Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda Çılgın Pikseller Sosyal Medya Ajansı tarafından sosyal medyayı ve Google’ı etkin kullanma konusunda eğitim semineri verildi.



Program öncesi konuşan Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan; “Eğitim programlarımızda 3.yılımız. 3 senedir üyelerimizin gelişimine yönelik faaliyetler yapıyoruz. Genç üyelerimizden gelen bir talep vardı. Özellikle teknoloji çağında internetten müşteri nasıl bulunur, mobilyamızı internetten nasıl pazarlarız, sosyal medya kullanarak satış nasıl yapılır bunların eğitiminin de yapılmasını istediler. Bu akşam ilkini yapacağız, 18 Kasım’da da ikinci kısmına devam edeceğiz. Bu çalışmamızda yer alan Çılgın Pikseller firmasına, Hüseyin Beye ve İzel hanıma teşekkür ediyoruz” dedi.



Mobilyacılar Odası olarak bir çok çalışma yaptıklarını aktaran Ayhan şöyle devam etti: “Arkadaşlarımız bir slayt hazırlamış. Orada yaptığımız çalışmaları paylaşmış. Bunu yakında sosyal medya hesaplarımızdan biz de paylaşırız. İki konu bizim adımızdan önemli. Biri ihracat onay belgesi. Ona sahip tek oda olmanın gururu bize ait. Diğeri de mobilya tarihi kitabı. O konuda da tekiz. İnegöl mobilya sektörüne hizmet etmeye devam ediyoruz. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum”

Konuşmanın ardından Çılgın Pikseller Sosyal Medya Ajansı’ndan Hüseyin Eren ve İzel Mermer tarafından Google Ads, Sosyal Medyayı Etkin Kullanma konularından seminer verildi.