Terkinler Çetesinin kurucusu olmakla suçlanan çete lideri Nazi T. kendisini görüntüleyen basın gazetecilere dönerek, “Basın çok güzel iş yapıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın “İnegöl’de yapılan operasyonda Terkinler Çetesi lideri ve mensupları yakalandı” şeklinde açıklamasında hedef gösterdiği Nazi T. mahkemeye çıkarılmadan önce getirildiği İnegöl Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kendisini görüntüleyen gazetecilere dönen Çetenin kurucu ismi olmakla suçlanan Nazi T., “Basın çok güzel iş yapıyorsunuz” dedi.

Haklarında tefecilik yapmak, yağma, insan ticareti yapmak, sahte çek ve senet gibi bir çok suçlamada bulunulan zanlıların rahat tavırları dikkat çekti. Yoğun güvenlik önlemleri altında İnegöl’e getirilen zanlılar alınan sağlık raporunun ardından jandarma nezaretinde mahkemeye çıkarılmak üzere İnegöl Adiye Sarayına götürüldü.