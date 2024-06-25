25 Eylül 2023 tarihinde Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı tarafından; 8 ay süren takip neticesinde; İnegöl merkezi başta olmak üzere, Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık, İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen Terkinler çetesine yönelik; Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum illerinde toplam 450 jandarma personeli ile operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde çete lideri Nazi T. ile yardımcılığını yapan oğlu Erkan T. ile yeğenleri M.T., A.T. ve E.K.’nın da aralarında olduğu 35 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çete üyelerine ait otomobil ve kamyonetlerde 7 adet tabanca, 9 adet tabancalara ait şarjör,5 adet pompalı av tüfeği, 1387 adet tabanca fişeği, 762 adet av tüfeği fişeği, yaklaşık 2 milyon nakit para, 1540 euro, 5002 dolar, 330 adet tapu senedi, 410 adet çek, 71 adet çek koçanı, 475 adet boş senet, 21 milyon TL değerinde yazılı senet, 8 adet senet koçanı, 410 gram altın 45 adet cep telefonu, 5 adet dizüstü bilgisayar, 4 tablet bilgisayar, çok sayıda sim-kart, usb bellek ve döküman ele geçirildi.

Ayrıca ilk belirlemelere göre, suçtan elde edildiği değerlendirilen; şirket, konut ve araçları da içeren, yaklaşık 6 milyar lira değerinde mal varlığına da el konuldu.

Çete üyesi 16 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 35 kişiden 3’ü jandarmaya verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakılırken, Jandarmanın geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye 32 kişi sevkedildi. 24 saat süren mahkeme sonucu 16 kişi tutuklanırken 9 kişi adli kontrol şartıyla 7 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. serbest kaldı.

YARGILAMA BAŞLADI

Tutuklu çete lideri ve üyeleri ile serbest kalan üyeler sabah erkenden İnegöl Adliyesine getirildiler. Çete üyelerinin İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı.

5 GÜN SÜRECEK

İlk duruşmanın 5 gün süreceği öğrenildi.

Muhabir: İbrahim Uslu