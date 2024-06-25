İstanbul’un tarihi simgelerinden Haydarpaşa Garı’nda çıkan yangın sonrası 2016 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları devam ederken tarihi garın çevresini kaplayan örtünün bir kısmı yıllar sonra kaldırıldı. Haydarpaşa Garı’nın son hali havadan görüntülendi.

Kadıköy’de bulunan Tarihi Haydarpaşa Garı, 28 Kasım 2010 tarihinde çıkan yangın sonucu çatı kısmının hasar görmesinin ardından restorasyon sürecine girdi. Haydarpaşa Garı’ndaki restorasyonda sona yaklaşıldı. 3 bin 836 metrekarelik bir alan üzerine yapılmış olan Haydarpaşa Garı’nın restore çalışmaları devam ederken garın çevresini kaplayan örtünün bir kısmı yıllar sonra kaldırıldı. Geçtiğimiz dönemlerde açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haydarpaşa Garı’nda yürütülen restorasyon çalışmalarının 2024’te tamamen hazır hale getirileceğini ifade etmişti. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün tarihi garın orijinal haline sadık kalarak hazırladığı restorasyon projesine, Kadıköy Belediyesi onay vermişti. Yıllar sonra örtüsü kaldırılan Haydarpaşa Garı’nın son hali ise havadan görüntülendi.