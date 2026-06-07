Arsa almak isteyen vatandaşlar için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yeni bir müzayede duyurusu yayımlandı. Başkanlık, 39 ilde yer alan toplam 554 muhtelif arsanın açık artırma usulüyle satışa çıkarılacağını bildirirken, müzayedeye katılacak kişiler için belirlenen teminat tutarlarını da açıkladı. 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak müzayedede konut, ticaret ve farklı kullanım alanlarına ayrılan arsalar alıcılarla buluşacak. Satışlarda yüzde 25 peşinatla 24 aya kadar vade imkanı sunulurken, arsa bedelinin tamamını peşin ödeyenlere ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

39 ilde satışa sunulacak muhtelif arsalar için katılım bedelleri, arsaların muhammen bedelleri dikkate alınarak belirlendi. Açıklanan bilgilere göre en düşük katılım bedeli 15 bin TL, en yüksek katılım bedeli ise 40 milyon TL oldu. İşte katılım bedellerine ilişkin tüm detaylar…

Muhammen Bedeli 300.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 15.000 TL,

Muhammen Bedeli 300.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,

Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 2.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,

Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 7.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,

Muhammen Bedeli 7.000.001 TL ile 20.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 20.000.001 TL ile 40.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.500.000 TL,

Muhammen Bedeli 40.000.001 TL ile 80.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 80.000.001 TL ile 200.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 200.000.001 TL ile 320.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 20.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 320.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 40.000.000 TL

ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre satılacak 554 arsanın bulunduğu illerin listesi şu şekilde:

Adana,

Ağrı,

Ankara,

Antalya,

Ardahan,

Aydın,

Balıkesir,

Batman,

Bingöl,

Bursa,

Çanakkale,

Düzce,

Edirne,

Elazığ,

Erzurum,

Eskişehir,

Gaziantep,

Giresun,

Hatay,

İstanbul,

İzmir,

Kahramanmaraş,

Karabük,

Karaman,

Kars,

Kırıkkale,

Kırklareli,

Kırşehir,

Kocaeli,

Konya,

Mardin,

Mersin,

Muğla,

Muş,

Sakarya,

Samsun,

Şanlıurfa,

Tekirdağ,

Van.