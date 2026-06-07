Yaralının yakınları sürücüyü kurtaran muhtar ve sağlık ekiplerini ayakta alkışladı. İş makinesiyle traktörü kaldıran Hasanpaşa Mahallesi muhtarı Hasan Karadeniz ve ekipler büyük kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.



Kaza saat 14.00 İnegöl'ün Hasanpaşa mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Kurşunlu mahallesine seyir halinde olan sürücü Abdullah O.(65) yönetimindeki 16 ZN 759 plakalı traktör, Hasanpaşa köprüsü üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Köprü korumalık demirlerini aşan traktör şarampole düşerek ters durdu. Ters duran traktörün altında kalan sürücüyü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. O sırada kazayı gören Hasanpaşa Mahallesi muhtarı Hasan Karadeniz, iş makinesine alıp olay yerine geldi. Muhtarın yönetimindeki iş makinesiyle kaldırılan traktörün altında sıkılan sürücü kurtarıldı.



AYAKTA ALKIŞLADILAR

Çevredeki vatandaşlar, yaralıyı kurtaran Muhtar ve sağlık ekiplerini ayakta alkışlayarak teşekkür ettiler. Yaralı Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı anlatan Hasanpaşa Mahallesi muhtarı Hasan Karadeniz, "Valla biz köydeydik. Şimdi arkadaşlar hemen traktör devrildi deyince geldik baktık. Vatandaşımız altında kalmış, ambulansımız falan sağlık ekipleri gelmiş. Bu sağlık ekiplerimizle birlikte ben hemen kepçeyi alıp geldim ve içinde kalan vatandaşımız sağ salim çok şükür kurtuldu. Allah razı olsun herkesten, yardım edenlerden de. Bilmiyoruz arkadaşımızın herhalde yukarda sıcaktan mı yoksa bir şeyden başı döndü. Köprüden aşağı düşmüş." dedi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.