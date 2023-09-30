İnegöl’de Terkinler Çetesi davasında gözaltına alınan ve dün mahkeme tarafından tutuklanan İnegöl eski Seçim Müdürü, Ankara’da Şube Müdürü olarak görev yapan İsmail Hakkı E., tek olarak tutulduğu hücrede kendisini asarak intihar etti.

Tefecilik, insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık iddialarıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 40 kişinin yargılanması tamamlandı. Terkinler Çetesi lideri Nazi T. ve 15 kişi tutuklandı.

Tutuklananlar arasında İnegöl’de bir dönem İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğü yapan, daha sonra ise Ankara’ya atanan İsmail Hakkı E.'de vardı. Dün cezaevinde gönderilen 62 yaşındaki İsmail Hakkı E. hücreye konuldu.

Sabah saatlerinde sayım için tek olarak tutulduğu hücreye giden Jandarma, İsmail Hakkı E.’nin kendisini asarak intihar ettiği ve olay yerinde Eks olduğunu tespit etti.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.