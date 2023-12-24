12 Mehmetçiğin Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hainler tarafından şehit edildiği açıklandı.Bunun üzerine TBMM Genel Kurulunda siyasi partiler terörle mücadele konusunda ortak bir bildiriye imza attı.

Bildiride CHP ve DEM Parti'nin imzaları yer almadı.

Özgür Özel, partisinin bildiriye imza atmamasına gelen eleştirilere yanıt verirken şehitlerimizle ilgili dikkat çeken bazı iddiaları da gündeme getirdi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ELİNDE BAŞKA MEHMETÇİĞİMİZ, ŞEHİDİMİZ VAR MI?"

Şehit ateşi düşen illerimizden Manisa'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"20 aydır Pençe-Kilit operasyonu sürüyor. Hedefleri neydi, hedefe ulaşıldı mı? Ulaşıldıysa niye oradayız, ulaşmadıysa nedenleri nedir?

Soruyoruz, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde kaç Mehmetçiğimiz var? Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde ilan edilen şehitlerin dışında şehit var mı ya da bazı şehitlerimiz terör örgütünün elinde mi ya da canlı olup olmadığını bilmediğimiz bir grup askerimiz terör örgütünün elinde mi? Bu soruları yanıtlamasını istiyoruz. Ve yeni şehitlerin gelmemesi için asgari alandaki tartışmaları sormak istiyoruz.

Lojistik dezavantajlar olduğu söyleniyor, askerlere zaman zaman yiyecek bile ulaştıramadığımız söyleniyor. Bu sorulara cevap verilmesini istemek suç değil, hata değil, hakkımızdır, görevimizdir. Hataları yapan, soruları yanıtlamayan bir iktidarla aynı A4 kağının üzerinde buluşup ona meşruiyet kazandırmayacağız.

Sorulara cevap versinler, üzerimize ne düşüyorsa yapalım. O metinde terörü kınıyorlar. Bizim yayınladığımız metinde açıkça lanetliyoruz.

"BİLDİRİ YAYINLIYORUZ, MESELE KAPANIYOR, BİR DAHAKİ ŞEHİDE KADAR"

Şehit veriyoruz, yoksul evlere koca koca bayraklar asıyoruz, sonra Mecliste bildiri yayınlıyoruz, sonra Cumhurbaşkanı şehidimizin tabutuna elini koyup öbür elinde mikrofonla siyaset yapıyor ve mesele kapanıyor, bir dahaki şehide kadar. Ben artık burada yokum, biz artık burada yokuz. Bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa ben günde 5 bin tane bildiriye imza atayım.

Bir öncekinden ne farkı var da siz imza attınız? O günden bugüne ne değişti de imza attınız? Bizlerle birlikte çok daha etkili bir muhalefet yapmak yerine neden imza atıp iktidara güç veriyorsunuz? Onlar bu sorunları çözüyor mu?

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'E YANIT

Ömer Çelik çok kolay bir siyasete alışmış. Ömer bey bir bizim attığımız bildiriye bak bir de senin grubunun imza attığı bildiriye bak. Senin şaşırdığın, ana muhalefet olarak kolayca arkana dizilmemiş olmamız. Senin şaşırdığın, bizim sorumluluğunu hatırlatmış olmamız. Milli Savunma Bakanından bilgi istiyoruz.

"TERÖRLE MÜCADELEDE EN UFAK TAVİZİMİZ YOK"

CHP'nin terörle mücadelede en ufak bir sıkıntısı, tavizi, eksikliği olmaz. Ama terörle mücadele ederken silahlı kuvvetlere destek vermek başka, hatalarını yapan iktidarı tartışmak başka bir şey."