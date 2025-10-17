Geçtiğimiz yıl ekim ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan’a örgütü feshetmesi şartıyla, "Umut hakkı için başvuru yapması ve TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşması" yönünde çağrıda bulunmuştu.

Bu gelişmelerin ülke gündeminde geniş yankı bulmasının ardından, Öcalan terör örgütü PKK’ya silah bırakma çağrısında bulunmuş, örgüt de bu çağrıya olumlu yanıt vererek silah bırakma töreni düzenleyeceğini açıklamıştı.

Terörsüz Türkiye sürecinde atılan en kritik adımlardan biri ise, TBMM'de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un öncülüğünde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olmuştu

Öcalan: Umut İlkesi Devletin Atması Gereken Bir Adımdır

Gelişmeler dikkatle takip edilirken bugün Öcalan'ın avukatları, İmralı'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Öcalan'ın 'umut hakkı' değerlendirmesine yer verilen açıklamada; "Öcalan, umut ilkesinin çok önemli ve esaslı olduğunu vurgulamıştır. Devamında doğrudan; ‘Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Nereden bakarsanız bakın bunun kaldırılması gerekir. Hukuk açısından bunun yapılması gerekir. Politika da adalet de bunu gerektiriyor.’ diyerek hukukun gereğini öne çıkarmıştır" denildi.

Ak Parti'den Umut Hakkı Açıklaması: Kanunlarımızda Yok

Bu açıklama gündem olurken AK Parti kanadından konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Umut hakkının sorulması üzerine AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bizim kanunlarımızda umut hakkı yok. Bizim kanunlarımızda koşullu salıverme şartları vardır, ceza ertelemesi vardır. Bizim temel hedefimiz bir genel af veya kısmi af gibi bir durum değil." ifadelerini kullandı.