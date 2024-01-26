Terör örgütüne yönelik operasyonlar sürerken son haberde Irak'ın kuzeyinden geldi. Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"

BAKANLIK TARAFINDAN YAPILAN PAYLAŞIM: