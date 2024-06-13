İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik "Bozdoğan-42" operasyonları kapsamında 16 ilde düzenlenen baskınlarda 58 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleri ile son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek." ifadelerine yer verdi.

Operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, Adana, Antalya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, İzmir, İstanbul, Karaman, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van'da emniyet müdürlükleri terörle mücadele şube müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla operasyonların yapıldığını vurguladı.

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin daha önce terör örgütü içinde aktif olarak bulunduklarını, terör propagandası yaptıklarını, yasa dışı yürüyüş ve gösterilere katılarak güvenlik güçlerine yönelik molotofkokteyli, taş ve havai fişeklerle saldırılarda bulunduklarını ifade etti.

Ayrıca, bu kişilerin terör örgütünün yurt dışındaki yapılanmaları ile bağlantılı olarak örgüte maddi destek sağladıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar neticesinde, ruhsatsız tüfekler, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonları başarıyla gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.