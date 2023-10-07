Milli Savunma Bakanlığı, teröristlere yönelik operasyonların başarıyla devam ettiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, hain terör örgütüne yönelik operasyonlarına ara vermiyor.

MSB'nin sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz! Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi" ifadelerine yer verildi.