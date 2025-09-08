Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Ana muhalefet partisinin eski ve yeni yöneticileri arasındaki koltuk çekişmesinin, ülkemizin elde ettiği kazanımlara zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Sokakları karıştırmaya yönelik hiçbir girişime, özellikle İstanbullu vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan provokasyonlara asla göz yummayız.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Konuşmamın başında bu sabahki kalleş saldırıda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin ve emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun.

Önemli konu başlıklarını mütalaa ettiğimiz bir kabine toplantımızı daha tamamlamış bulunuyoruz. Yüksek öğretim, ekonomi, sosyal hizmetler ve dış politika başta olmak üzere geniş bir yelpazede yaptığımız değerlendirmelerin ve aldığımız kararların ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Toplantının mahiyetine geçmeden evvel Ahlat'ta gerçekleştirdiğimiz son kabine toplantımızdan bu yana yurt içinde ve yurt dışında neler yaptığımızı şöyle kısaca bir hatırlatmak istiyorum: Aziz milletim basınımızın kıymetli mensupları 25-30 Ağustos tarihleri arasında idrak ettiğimiz zafer haftamızı önemine uygun şekilde bu senede dolu dolu geçirdik. Ahlat ve Malazgirt'teki törenlerde milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. 27 Ağustos'ta iki önemli programımız vardı. Önce bu sene 50. yaşını kutlayan Türk savunma sanayinin lider kuruluşlarından ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesini ziyaret ettik.

Savunma sanayimiz adına 3 iftihar verici adımı aynı anda attık. Çelik Kubbe sistemlerini ordumuzun envanterine kazandırdık. 14 kritik tesisin resmi açılışını gerçekleştirdik. Oğul Bey Teknoloji Üssü'müzün temelini attık.

"Sokaklarımızın Karıştırılmasına, Milletimizin Huzurunun Bozulmasına Asla Müsaade Etmeyiz"

Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Mahkeme kararlarını eleştirmek ayrı şeydir, tanımamak ayrı şeydir. Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine 'eyvallah' demeyeceğiz. Sokaklarımızın karıştırılmasına, İstanbullu kardeşlerim başta olmak üzere milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz. Anayasa ve yasalarımız çerçevesinde adli ve idari süreçlerin sorunsuz işletilmesi için sorumluluklarımızı harfiyen yerine getireceğiz."