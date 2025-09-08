İSTANBUL (İGFA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen ve iki polisin şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Şahin, “Balçova’da polis merkezine yönelik gerçekleşen menfur saldırı sonucu şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralı güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Böylesi kritik ve acı verici dönemlerde medya kuruluşlarının sorumluluğuna dikkat çeken Ebubekir Şahin, “Yayıncılarımızın, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet etmeleri ve teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları, özellikle çatışma anı görüntülerinin yayına verilmemesi kanuni bir zorunluluktur” uyarısında bulundu.

YAYIN YASAĞI GELDİ!

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 08.09.2025 tarih ve 2025/10353 D.iş sayılı kararı ile meydana gelen silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak görsel, yazılı ve internet ortamındaki her türlü medyada yayın yasağı konulmasına kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.