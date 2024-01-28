Bursa’da bir araç duble yolda ters yönden kilometrelerce yol aldı. Trafikteki tehlikeli anlar, diğer araçlardaki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa’da İznik girişinde ters şeritte seyreden hafif ticari sürücüsü, adeta kazaya davetiye çıkardı. Dakikalarca ters şeritten son sürat ilerleyen sürücüyü fark eden diğer sürücüler, korna ve selektörlerle tepki gösterdi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, facianın köşesinde ilerleyen sürücü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.