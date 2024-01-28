Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 3 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde karla karışık yağmur etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 5 derece olacak.
Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde termometreler -2 derece olarak ölçülürken gün içerisinde kar yağışı etkili olacak. Bununla beraber en yüksek sıcaklık 6 derece seviyelerinde seyredecek.
BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?
Bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 1 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde karla karışık yağmur İnegöl'ü etkisi altına alırken en yüksek sıcaklık ise 4 seviyelerinde seyredecek.
İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Kaynak: Öznur Dede