Bursa’da ters yönde ilerleyen ambulans, seyir halindeki otomobile çarptı. İçinde hasta olmadığı öğrenilen ambulansın sürücüsüne soruşturma açılırken, otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait ambulans sürücüsü, trafiğe takılmamak için ters yönden ilerlemeye başladı. Bu sırada başka yönden gelen otomobili son anda fark eden ambulans sürücüsü araca çarparak durabildi. Kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansırken, içinde hasta olmadığı öğrenilen ambulans sürücüsüne soruşturma başlatıldı. Otomobilin sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.