TFF 2. Lig’in 5. haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında Kırşehir FSK’yı 3-0 mağlup etti.
Hakemler: Safa Yılmaz, Sedat Etik, Burak Sami Şad
Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan, Alperen Özşahin (Abdullah Balikuv dk. 89), Rasimcan Değirmenci, Fatih Tultak, Özgür Güler, Mehmet Bağlı, Onur Öztonga (Selimcan Temel dk. 78), Burak Aydın (Ömer Faruk Yücel dk. 70), Barış Çelik, Ali Aydemir (Yiğithan Şengin dk. 70), Ersel Aslıyüksek (Ahmet Memiş dk. 89)
Kırşehir FSK: Kadem Yaşar, Mehmet Ersavaş, Mert Özyıldırım, Cerem Talha Dinçer (Hüseyin Can Öztürk dk. 87), Furkan Tütüncü, Ali Okur (Gökdeniz Varol dk. 75), Muhammet Yazıcı, Cihat Aktaş, Hüseyin Ekici (Sergen Yatağan dk. 46), Görkem Akdere (Tolga Şahin dk. 60), Abdülkadir Kuzey
Goller: Ersel Aslıyüksek (dk. 48 pen.), Burak Aydın (dk. 57), Yiğithan Şengin (dk. 72) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Mehmet Bağlı (Karacabey Belediyespor), Cerem Talha Dinçer, Ali Fırat Okur, Furkan Tütüncü, Sergen Yatağan (Kırşehir FSK)