TFF Başkanı kim oldu? Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu başladı. TFF Başkanlık Seçimi için 2 aday var.

TFF BAŞKANI KİM OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan belli oldu. İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı seçildi.

İşte sandık sonuçları:

Oy sayım sürecinin sona ermesi sonrasında başkan açıklandı. TFF'nin Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

1. Sandık sonucu

25 - İbrahim Hacıosmanoğlu

15 - Mehmet Büyükekşi

2. Sandık sonucu

14 - İbrahim Hacıosmanoğlu

21 - Mehmet Büyükekşi

3. Sandık sonucu

17 - İbrahim Hacıosmanoğlu

23 - Mehmet Büyükekşi

4. Sandık sonucu

18 - İbrahim Hacıosmanoğlu

19 - Mehmet Büyükekşi

5. Sandık sonucu

15 - İbrahim Hacısomanoğlu

15 - Mehmet Büyükekşi

6. Sandık sonucu

38 - İbrahim Hacısomanoğlu

21 - Mehmet Büyükekşi

BAŞKAN ADAYLARININ LİSTELERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu tüm hızıyla devam ederken, iki başkan adayı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listeleri belli oldu.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin listesi:

"Mustafa Eröğüt, Alkın Kalkavan, Yalçın Orhan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Volkan Can, Ruşen Çetin, Haluk Kalyoncu, Ramazan Üçdan, Şafak Müderrisgil, Talat Papatya, Yunus Egemenoğlu, Veysel Bilen."

Yedek Listesi: "Fuat Guguloğlu, İbrahim Şafak Sağlam, Cengiz Erdem, Ömer Serdar, Özer Kuzu, Osman Özdemir, Habil Yazıcı, Abdullah Altınkum, Süleyman Kocasert, Rıza Kasapoğlu, Şevket Çelik, Taha Güvendi, Remzi Ay, Veysi Duyan"

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim listesi:

"Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan"

Yedek Listesi:"Murat Şahin, Hüseyin Yangın, Seymen Gençtürk, Adem Doğru, Gürkan Uğur, Fazlı Çilingir, Ediz Giray , İbrahim Özbay, Metin Akyüz, Kazım Şengöçgel, Muhammet Akçay, Esma Esin, Bilal Tuğrul, Burak Akkan"