Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 5. haftada oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF, Süper Lig’in 5. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Beşiktaş - Başakşehir karşılaşmasının 90+4. dakikasında taca çıkan top sonrası ikili mücadeleyle birlikte gerginlik yaşandı. VAR tarafından hakem Alper Akarsu, ’potansiyel kırmızı kart’ için sahada inceleme önerisi aldı. VAR monitöründen pozisyonu izleyen Akarsu, Orkun Kökçü’nün rakibine kural dışı hareketi nedeniyle sahaya döndü ve Orkun’a direkt kırmızı kart gösterdi.

- Fenerbahçe - Trabzonspor müsabakasının 11. dakikasında konuk ekibin attığı gol sonrası, hakem Ozan Ergün VAR tarafından ’App’deki (Atak başlangıç aşaması) faul için sahada inceleme’ önerisi aldı. Kenara gelerek farklı açılardan pozisyonu izleyen Ergün, Onuachu’nun Skriniar’a faulünü tespit ederek, "Golü iptal ediyorum. 30 numaraya sarı kart gösteriyorum. Orta sahadan Fenerbahçe lehine faulle başlıyorum" açıklamasını yaptı. Ozan Ergün sahaya dönerek gol değeri kazanmadığını ifade etti ve Onuachu’ya sarı kart gösterdi.

- Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 17. dakikasında orta yuvarlakta Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu’na kayarak yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Hakem Ozan Ergün, ’kırmızı kart için sahada inceleme’ önerisiyle ikinci kez VAR monitörüne geldi. Farklı açılardan pozisyonu izleyen hakem, "Tamamdır benim için. Sarı kartı iptal ediyorum. 5 numara kırmızı kart" diyerek, sahaya döndü ve Okay’ı maçtan ihraç etti.