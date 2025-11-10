AFAD verilerine göre saat 20.51’de merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntının çevre illerde de hissedildiği belirtildi. Depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ilk değerlendirmesini paylaştı. Ercan, 6.1 büyüklüğündeki depremlerin artçılarının kuzeybatı yönüne kaydığını belirterek dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Balıkesir'de meydana gelen sarsıntılara bu akşam bir yenisi daha eklendi.

'Sındırgı kırığı kudurdu' başlığıyla yaptığı paylaşımda Ercan şu ifadelerde bulundu:

"Bugün Sındırgı kırığı üzerinde üç tane M 4,7, M 4,8, ve 10 dakika önce M 4,9 büyüklüğünde giderek büyüyen artçı depremler oldu. 27 Ekim’deki depremler güney doğu kesiminde olur iken, bu kez ardışık artçı depremler şaşırtan biçimde kuzey batıya yani Balıkesir yönüne doğru gelişiyor.

Bu artçı depremlerin ardından büyük bir deprem gelip gelmeyeceğini söylemek Jeofizik bilimine göre olası değildir. Eğer olursa M6,2 yi geçmesini beklemem.

Önceden olan iki tane M 6,1 depreminden sonra bir daha bu büyük deprem olursa Sındırgı’da evlerde yıkım oranı çok artar.

Mühendislik hizmeti almamış evleri girilmemesi, özellikle orta veya az hasarlı evlerin oturmak için güvenli olmadığını bildirmek isterim. Bir an önce devlet eliyle sındırgıda hasar gören yerler kuzeydoğudaki düver tepeye taşınmalıdır.

Gelecek depremlerde kimsenin ölmemesi için lütfen yön göstericiniz bilim olsun."