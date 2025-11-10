Yaklaşık 3 yıl önce İnegöl'de başlatılan dev proje adım adım ilerlemeye devam ediyor. İçme suyu hatlarının yenilendiği ilçede, şimdi de 2. etaba geçildi. İlçenin yolları bu kez kanalizasyon ve yağmur suyunu birbirinden ayırmak için yeniden kazılmaya başlandı. İlk olarak 2 yıl önce İnegöl-Bursa karayolu Kalburt mevkiinden, yeni Kaymakamlık binasına kadar olan bölgeye döşenen yağmur suyu baksları, şimdi de Alanyut bölgesinde Yeni Mahalle ve Ertuğrulgazi mahallelerinde döşenmeye başlandı.



Kalburt bölgesinde başlatılan çalışmalarda 3x2 metrelik beton bakslar döşenirken, Alanyurt ve Kozluca Bölgesinde ise 2x2 beton yağmur suyu taşıma baksları döşeniyor. BUSKİ'den alınan bilgilere göre Kalburt Deresi-İnegöl girişi arasında döşenen bakslar ile Alanyurt bölgesindeki yağmur suyu bakslarının taşıyıcı görevi üstleneceği belirtildi.

Taşıma görevini üstlenen yağmur bakslarının döşenmesinin ardından şehir merkezinde de yollar yeniden açılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi etap etap İnegöl'deki merkez mahallelerde de aynı metotla yağmur suyu bakslarını döşeyecek. Şehir merkezindeki baksların daha küçük olması bekleniyor. Şu an döşenen taşıyıcı baksların büyüklüğü ise bölgeden geçen insanların dikkatini çekiyor. Neredeyse yolu kaplayan kazı çalışmalarında 4 insanın aynı anda yan yana durabileceği 2 metre yüksekliği 2 metre genişliği olan dev bakslar yerleştiriliyor.

İnegöl'de onlarca yıldır yağmur suyu ve kanalizasyon suları aynı hattan arıtma tesisine taşınıyordu. Şimdi ise yağmur suları şehrin altyapısına döşenen 1200'lik beton büslerle kanal kollektöründe ayrılarak yeni sulama suyu bakslarına aktarılacak. Bu sayede Arıtma tesislerine sadece kanalizasyon suları gönderilecek. Yağmur suları ise en yakın derelere aktarılacak. Bu sayede aşırı sıcaklar nedeniyle kuruyan dereler yine suyla buluşacak. Bu su tarımsal amaçlı kullanılabilecek.

Bu proje sayesinde yağmur mevsimlerinde şehir merkezinde yaşanan su taşmaları, kanalizasyon sorunları da ciddi anlamda sona erecek.