Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yapılan çalışmalar sonrası 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğunu tespit ettiklerini ve 152'sinin aktif bahis oynadığını ifade etmişti.

TFF Hukuk Müşavirliği’nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen hakemler açıklanmıştı.

Bahis soruşturması kapsamında 149 hakeme 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verirken, Zorbay Küçük, Mertcan Tubay ve Melih Kurt için ise incelemenin devam ettiği açıklanmıştı.

Yaşanan bu çarpıcı gelişmenin ardından hakem Zorbay Küçük hakkında idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verildiği duyuruldu.

"Yargılamanın Tedbirsiz Olarak Devamına Karar Verilmiştir"

PFDK'nın açıklaması şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10.11.2025 tarih ve 25 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.



Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK’ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına, Karar verilmiştir.