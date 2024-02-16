Birtakım ziyaretler için Bilecik’e gelen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, valilik, belediye ve üniversiteyi ziyaret etti.

Bilecik İletişim ve Medya Derneği Başkanı Mehmet Ergün’ün daveti üzerine Türkiye’nin en büyük çatı örgütü olan TGK yönetim kurulu üyeleri Bilecik’e geldi. Yarın kentte düzenlenecek olan 27. Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katılmak için kente gelen TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı ve yönetim kurulu üyeleri Tahir Gülebak, Mehmet Emin Topçu, Osman Koca, Gaye Coşkun, Ali Özdemir, Sinan Tunç ve Kürşat Tuncel, Mevlüt Yeni, Mehmet Çelik, Atilla Durak, Ercan Atay, Cem Kaytan, Vahap Güner VE Yarın Gazetesi sahibi Cafer Elmas ilk olarak Vali Şefik Aygöl’ü makamında ziyaret etti. Vali Aygöl, Bilecik ve Valilik binasının tarihi ile ilgili bilgiler verdi. Gazeteciler ise konfederasyonun çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Heyet ardından Bilecik Belediye Başkanı Kaya’yı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kaya, şehir ve kendi çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı da gazetecilerin taleplerini anlatarak Konfederasyon hakkında bilgi verdi.

TGK Yönetim Kurulu’ndan üniversiteye ziyaret

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı ve beraberindekiler son olarak Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş’u ziyaret etti. Kolaylı, Prof. Dr. Özkaldı Karakuş’a ülke genelinde konfederasyonun çalışmalarını anlattılar.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı, üniversite olarak kentte yaptıkları ve yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgilendirme yaptı.