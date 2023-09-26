The Simpsons dizisi yine kehanetleriyle gündemde! Dizide yer alan olayların birer birer gerçekleşmesi endişe yaratırken, yeni kehanet geldi. Kapanmalar geri geliyor.

Dünyanın birçok ülkesinde izlenen ve 1989 yılında yayın hayatına başlayan çizgi film dizisi The Simpsons, sık sık geleceği tahmin ettiği iddialarıyla gündemde yer alıyor. Matt Groening tarafından yaratılan bu efsanevi animasyon dizisinin bazı olayları ilginç bir şekilde gerçekleşmesi, herkesi şaşırtıyor. Dizi, daha önceki sezonlarında Titan denizaltısı, Donald Trump'ın başkanlığı, Threads adlı bir televizyon programı gibi birçok olayı önceden betimlemesiyle dikkat çekti. Bu benzerlikler, izleyicileri dizinin geleceği önceden tahmin ettiği yönünde düşünmeye sevk ediyor.

The Simpsons'ın bu tahminlerinin tesadüf mü, yoksa bir öngörü yeteneğinin sonucu mu olduğu hala tartışma konusu. Ancak dizi, izleyicileri beklenmedik bir şekilde dünya olaylarını ve geleceği betimlemesiyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son kehanet ağızları açık bıraktı.

KAPANMA GERİ GELECEK İDDİASI!

Son zamanlarda gündemde olan iddialardan biri, The Simpsons adlı çizgi film dizisinin aşırı sıcaklarla ilgili geleceği tahmin ettiği yönünde. İddialara göre, dizinin bir bölümünde Springfield kasabası, kavurucu sıcaklar nedeniyle felakete sürükleniyor. İşletmeler kapanıyor, insanlar sıcaklıktan yaşamlarını yitiriyor ve sonrasında kasabada yaşanan hava olayı nedeniyle dışarı çıkmak mümkün olmuyor.

Bu sahneler, bazı bilim insanları ve aktivistler tarafından gerçek dünyadaki iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için kullanıldığına inanılıyor. Özellikle son yıllarda artan aşırı sıcaklar, The Simpsons'ın 2024 kehanetlerinden biri olarak gelecekte insanların aşırı sıcaklar nedeniyle evlerine kapanabileceği iddialarını ortaya atıyor.