Kurduğu kripto para borsası aracılığıyla çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Faruk Fatih Özer, cezaevinde kaldığı odada ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Konuyla ilgili savcılıkça soruşturma başlatıldı.

Faruk Fatih Özer, 2017 yılında kurduğu Thodex adlı platform üzerinden 2 milyar doların üzerinde yatırımcı parasının kaybolduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.

Türkiye’den yurt dışına kaçtıktan sonra Arnavutluk’ta yakalanmış ve uzun süren hukuki süreç sonrası Türkiye’ye iade edilmişti. Hakkında toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmişti.