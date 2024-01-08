Alaska Hava Yolları’na ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçağın kalkışının sırasında acil çıkış kapısının kopmasının ardından ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) benzer konfigürasyona sahip 171 hava aracını geçici olarak uçuşa yasakladığını duyurdu. FAA’nın kararının ardından Türk Hava Yolları da filosunda bulunan 5 Boeing 737 MAX 9 tipi hava aracını uçuştan çektiğini açıkladı.

Alaska Havayolları’na ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçağının kalkıştan hemen sonra acil çıkış kapısının kopmasının ardından Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) Boeing tipi 171 uçağın yere indirilmesi talimatını vermişti. FAA’nın kararının ardından açıklama yapan Boeing, güvenliğin en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı ve etkilenen uçaklarla aynı konfigürasyona sahip 737-9 uçaklarının derhal denetlenmesi gerekliliğini ifade etti.

THY’nın 2 Boeing 737 MAX 9 tipi uçağı İran’da kaldı

Türk Hava Yolları (THY) ise filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın seferden çekildiğini duyurdu. THY’nin aldığı seferden çekme kararının ardından İran’da bulunan 2 Boeing 737 MAX 9 uçağın durumu belirsizliğini koruyor. THY, İran’da kalan uçakların Türkiye’ye getirilip getirilmeyeceği konusunda bir açıklama yapmazken, 5 uçağın seferden çekilmesinin uçuşları olumsuz yönde etkileyeceği tahmin ediliyor.

"Havayolu zarar edecek"

2018 yılında Boeing 737 Max 8 tipi uçakların seferden çekilmesi havayolu şirketlerinin büyük zarar etmesine neden olmuştu. Aylarca yerde kalan uçaklar nedeniyle tüm dünyada hava yolu şirketleri yüzlerce milyon dolar zarar etmişti. Bu zararların bir kısmını uçakların imalatçı firması Boeing karşılamıştı. Boeing 737 MAX 9 uçaklarının yere indirilmesi nedeniyle THY’nin bazı seferlerinin aksayabileceği konuşulurken, uçakların seferden çekilmesinin getireceği zararı nasıl telafi edeceği henüz belli değil.

Daha önce de Boeing 737 Max 8 tipi uçaklar da seferden çekilmişti

2018’de Endonezya ve 2019’da Etiyopya’da Boeing, "737 Max 8" tipi uçakların yazılım hatası nedeniyle düşmesinin ardından tüm dünyada bu uçakların uçuşu durduruldu. Boeing firmasının yaptığı araştırmaların sonunda Boeing, "737 Max 8" tipi uçakların yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti. Daha sonra Boeing firmasının geliştirdiği yeni yazılımın uçaklara yüklenmesinin ardından "737 Max 8" tipi uçaklar uçmaya başlamıştı.