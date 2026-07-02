Brent petrolün varil fiyatı bugün 70 dolar seviyelerine kadar gerileyerek savaş sonrası dönemin en düşük seviyelerine yaklaştı.

Piyasalarda düşüşün ana nedeni olarak ABD ile İran arasında Katar’da yapılan görüşmelere ilişkin olumlu mesajlar gösteriliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakerelerin iyi gittiğini açıklaması, bölgede gerilimin azalabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişmeyle birlikte petrol arzında aksama yaşanabileceğine yönelik endişeler de zayıfladı.

Fiyatlar üzerinde arz tarafındaki gelişmeler de etkili oldu. OPEC’ten ayrılan Birleşik Arap Emirlikleri’nin üretim kapasitesini artırmaya yaklaşması, Suudi Arabistan’ın sevkiyatlarını sürdürmesi ve ABD’nin petrol ihracatını yükseltmesi piyasada baskı oluşturdu. Çin’den gelen talepteki zayıflama da düşüşü destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisini artırdı. Son zamların ardından benzin ve motorin fiyatları yükselirken, Brent petroldeki düşüşün pompa fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı merak konusu oldu.