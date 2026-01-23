Ligde geride kalan 19 hafta sonunda 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 41 puanla 2. sırada yer alan Bursaspor, attığı 46 gole karşılık kalesinde ise 15 gol gördü.

BURSASPOR’UN EVİNDEKİ KARNESİ

Bursaspor bu sezon kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı 10 lig maçında ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu. Evinde rakiplerine 21 gol atan Yeşil Beyazlılar, kalesinde ise 8 gol gördü.

YENİ MERSİN NASIL BİR TAKIM?

Bu sezon ligde inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Yeni Mersin İY, kümede kalma savaşı veriyor. ligde şu ana kadar oynadığı 19 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan ekip, attığı 22 gole karşılık kalesinde ise 52 gol gördü. Topladığı 15 puanla küme düşme hattının sadece 3 puan üzerinde olan Yeni Mersin İY., 15. sırada yer alıyor. Ligde son oynadığı 4 lig maçında 3 puana hasret kalan ekip, ligdeki son galibiyetini 13 Aralık 2025 tarihinde Adanaspor’u 3-0 yenerek almıştı.

Geçtiğimiz hafta Menemen FK’ya konuk olan Yeni Mersin İY. deplasmanda 3-0 yenildi.

BURSASPOR-YENİ MERSİN İ.Y MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Bursaspor-Yeni Mersin İdman Yurdu arasında oynanacak olan lig maçı 24 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.