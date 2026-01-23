Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13-22 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 12 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.D., kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.C., hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.Ö., uyuşturucu kullanma suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Y.H., uyuşturucu kullanma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.S., uyuşturucu kullanma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan R.E. ile yağma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan hükümlülerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiği ve cezaevine gönderildiği öğrenilirken, emniyet yetkilileri ilçede aranan şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA