Bakanlık tarafından sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, lisanslı modern depolarda güvenli şekilde muhafaza edilen tarım ürünleri, üreticilere ticarette büyük kolaylık sağlıyor.

Tarım ürünleri, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş modern ve sigortalı depolarda sağlıklı koşullarda saklanıyor. Bu sayede üreticiler, ürünlerini elektronik ürün senetlerine dönüştürerek piyasaya güvenli ve hızlı şekilde sunabiliyor.

Ayrıca üreticilere kira desteği ile birlikte sıfır faizli elektronik ürün senedi kredisi gibi avantajlı finansman olanakları da sağlanıyor.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası üzerinden yapılan satışlarda ise vergi muafiyeti ve düşük işlem maliyeti gibi ek avantajlar sunularak üreticilerin kazançları artırılıyor.