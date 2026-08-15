Kapalıçarşı verilerine göre gram altının alış fiyatı 6 bin 643,77 TL, satış fiyatı ise 6 bin 805 TL olarak kaydedildi.

22 ayar altın 6 bin 89.37 TL’den alınırken 6 bin 565 TL’den satılıyor. 14 ayar altında ise alış fiyatı 3 bin 773,72 TL, satış fiyatı 4 bin 290 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 688,98 TL, satış fiyatı 11 bin 360 TL olarak açıklandı. Eski çeyrek altın ise 10 bin 687,90 TL’den alınırken 11 bin 147,94 TL’den satışa sunuluyor.

Yarım altının alış fiyatı 21 bin 384,38 TL, satış fiyatı 22 bin 715 TL seviyesinde bulunurken, tam altın 42 bin 730,19 TL’den alınıp 45 bin 425 TL’den satılıyor.