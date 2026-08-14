AK Parti, kuruluşunun 25. yıl dönümünü Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen kapsamlı programla kutladı.

On binlerce partilinin katıldığı organizasyonda, partinin 25 yıllık siyasi geçmişi değerlendirilirken gelecek döneme ilişkin mesajlar da verildi.

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Programın en dikkat çeken bölümünü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin çeyrek asırlık siyasi serüvenine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Türkiye’nin önümüzdeki dönemine dair önemli mesajlar verdi.

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3 MİLLETVEKİLİ AK PARTİ’YE KATILDI

Kutlama programında AK Parti’ye yeni katılımlar da gerçekleşti. CHP listelerinden seçilen Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile İYİ Parti’den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş AK Parti saflarına geçti.

Partiye katılan milletvekillerinin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

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7 BELEDİYE BAŞKANI DA AK PARTİ’YE GEÇTİ

Milletvekillerinin yanı sıra 7 belediye başkanı da AK Parti’ye katıldı.

CHP’den istifa eden Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu ve Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli AK Parti’ye geçti.

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Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ile DEM Parti’den istifa eden İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır da AK Parti’ye katılan belediye başkanları arasında yer aldı.

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Böylece AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü programında 3 milletvekili ve 7 belediye başkanının partiye katılımı gerçekleşmiş oldu.

Kaynak: ENSONHABER