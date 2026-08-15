Esenevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan binada arama yapan polis ekipleri ile bina önünde toplanan grup arasında gerginlik yaşandı. Grubun arama çalışmalarına engel olmak istemesi ve tekbir getirerek polis ekiplerini merkeze almak istememesi üzerine arbede çıkarken, bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Operasyonun sürdüğü bölgede bulunan bir hastanenin hizmet vermediği, polis ekiplerinin bina içerisindeki arama çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Çalışmaların havadan da görüntülü olarak takip edildiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 Ağustos’ta da Süleymancılar yapılanmasına yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Yapılanmanın lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmıştı.

Soruşturmanın, “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ile “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Operasyonlar kapsamında 123 adreste arama yapılırken bazı şirketler ile mal varlıkları hakkında tedbir ve kayyım kararları uygulanmıştı. Soruşturma dosyasına yansıyan MASAK incelemelerinde ise yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan para hareketinin sahte faturalar, şirket devirleri ve kaynağı açıklanamayan nakit işlemler yoluyla yurt dışına aktarıldığı öne sürülmüştü.