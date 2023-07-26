İstanbul-İzmir otobanı Orhangazi Tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, tırın dorsesine saplanan otomobilden sürücü sağ çıktı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu, Orhangazi Tüneli yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Bursa istikametine doğru gitmekte olan K.S. (35) idaresindeki 16 KC 202 plakalı otomobil, Orhangazi Tüneli yakınlarında önünde seyir halinde olan E.G. (44) yönetimindeki 16 AYP 859 tıra arkadan çarptı.

Tırın altında sıkıştı

Çarpmanın etkisiyle otomobil tıra saplanırken, sürücüsü de araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü K.S., ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenirken, hurdaya dönen araç ekiplerin çalışması ile tırın altından çıkarılarak çekiciye yüklendi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.