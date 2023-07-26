Bursa’da Termometreler 42 Dereceyi Gördü! Çocuklar Kamyonetin Dorsesini Havuza Çevirdi!

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde, sıcak hava dalgası etkisini göstererek termometrelerin 42 dereceyi gördüğü bir gün yaşandı. Çocuklar, bunaltıcı sıcaklarla başa çıkmak için yaratıcı bir fikirle serinlemeye karar verdiler ve eğlenceli bir etkinlik düzenlediler.

Kamyonetin dorsesini kullanarak hayal güçlerini konuşturan çocuklar, dorse içine muşamba serdiler ve bir havuza dönüştürdüler. Ardından, dorse içine bol miktarda su doldurdular ve kendi özgün havuzlarını oluşturdular. Bu keyifli anları ölümsüzleştirmek için bir amatör kamera da yanlarındaydı.

Çocukların doldurdukları suya giren ve yüzen çocuklar, serinlemenin tadını çıkarırken, neşeleri gözlerinden okunuyordu. Bu sıradışı ve eğlenceli etkinlik, hem çocukların hem de izleyenlerin yüzlerini güldürdü.

Hava sıcaklığının insana bunaltıcı hissettirdiği günlerde, bu çocukların kendilerine özgü çözümü, herkesin takdirini kazandı. Bu güzel anıları paylaşan amatör kamera kayıtları, özellikle sıcak günlerde serinlemek için alternatif yollar arayanlara ilham verebilir.