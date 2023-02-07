İnegöllülerin yoğun desteğiyle rekor yardım toplandı. İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek veren İnegöllülerin yardımlarıyla bölgeye gönderilen ilk 5 TIR Adana'ya ulaştı.

KAMPANYA DEVAM EDİYOR

İnegöllüler tarafından yapılan yoğun bağışların ardından bir günle sınırlandırılan kampanya sürmeye devam etti. Devam eden kampanya çerçevesinde 37 TIR malzeme deprem bölgesine gönderildi. İnegöllü vatandaşların yardıma koştuğu kampanya kapsamında battaniye, kıyafet, çocuk bezi ve su başta olmak üzere ihtiyaç malzemeleri toplanmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, "Bunun adı sadece ‘yardım’ değil, hayır yarışı maşallah. An itibariyle İnegöl’den 25 tır, 12 kamyon yardım malzemelerini deprem bölgelerine ulaştırmak için yola çıktı. Milletimizle gurur duyuyoruz, Allah kabul etsin" dedi.