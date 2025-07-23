Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), HES Hacılar Elektrik AŞ (Hes Kablo) ve Erciyes Çelik Halat AŞ’nin (Çelik Halat) Hazineye ait hisselerini yeniden satışa çıkardı.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Hazine’ye ait olan ve her biri 0,01 TL nominal değerdeki 30 milyar adet Hes Kablo hissesi ile Boyçelik Metal AŞ’ye ait olan ve Hazine’nin %27,49 oranındaki ortaklığı bulunan, her biri 1 TL nominal değerinde 21,9 milyon adet Çelik Halat hissesi için toplamda 18,6 milyar TL muhammen bedel belirlendi. İhaleye katılım için gerekli teminat tutarı ise 930 milyon TL olarak açıklandı. Adaylar, tekliflerini 8 Eylül'e kadar sunabilecek ve ihale 9 Eylül'de gerçekleştirilecek.

TMSF, daha önce temmuz ayı başında üçüncü kez düzenlediği aynı hisselere ilişkin satış ihalesini, yeterli teklif gelmemesi nedeniyle iptal etmişti.