İhale kapsamında muhammen bedel 16 milyar 500 milyon lira olarak belirlenirken, katılım teminatı 825 milyon lira, şartname bedeli ise 300 bin lira olarak açıklandı.

İhaleye başvurmak isteyenlerin, şartnamede belirtilen esaslara uygun şekilde hazırladıkları kapalı teklif zarflarını en geç 11 Mayıs saat 16.30’a kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) Esentepe’deki adresine teslim etmeleri gerekiyor. Bu saatten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

İhale süreci ise 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00’da TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek. Kapalı zarfların açılmasının ardından, teklif sahipleri arasında açık artırma aşamasına geçilecek.