Resmi açıklamaya göre şirketin tüm varlıkları, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında ihale yöntemiyle yeni sahibine devredilecek.

Satış kapsamına; markanın ismi, üretim tesisleri, mağaza sözleşmeleri ile birlikte tüm hak ve varlıkları dahil edildi. Belirlenen muhammen bedel 223 milyon TL olurken, ihale tarihi 8 Nisan 2026 olarak duyuruldu. İhale kapsamında şirkete ait taşınır ve taşınmaz varlıkların yanı sıra fikri mülkiyet hakları da devredilecek.

Öte yandan marka, 2016 yılında yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında TMSF kontrolüne geçmişti. “Terör örgütüne finansman sağlama”, “örgüt üyeliği” ve “örgüt yöneticiliği” suçlamaları çerçevesinde başlatılan süreç sonrası şirkete kayyum atanmıştı. Yaklaşık 10 yıldır kayyum yönetiminde faaliyet gösteren şirket, bu satışla birlikte yeniden özel sektöre devredilerek kamudaki tasfiye sürecini tamamlamış olacak.