Tofaş Basketbol Takımı, ligin 8. haftasında deplasmanda Manisa Basket’i 2 uzatma sonucunda Marcquise Reed’in son saniye basketiyle 106-109 mağlup etmeyi başardı. Yenilmezlik serisini sürdüren Mavi Yeşilliler, ligde 8’de 8 yaparak resmi maçlardaki galibiyet serisini de 14’e çıkardı.

MANİSA (İGFA)- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 8. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Manisa Basket’e konuk oldu. Muradiye Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, Uros Trifunovic, Berk Demir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Marcquise Reed’in elinden buldu. Rakibin 3 üçlüğü sonrası Marcquise Reed ve Anzejs Pasecniks ile sayılar bulan Bursa ekibi, Uros Trifunovic ve Marcquise Reed’in üçlükleriyle 4.30’da 11-12 öne geçerken, Marcquise Reed ve Alex Perez’in basketleri sonrası 6. dakikada televizyon molasına 16-16 eşitlikle girildi. Mola dönüşü Yiğitcan Saybir, Kris Bankston ve Tolga Geçim ile skor bulmaya devam eden konuk takım, Kris Bankston’ın smaç basketiyle ilk periyodu 23-25 önde kapattı.

İkinci çeyreğe de Kris Bankston’ın sayılarıyla başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 12.30’da 6 sayılık fark (23-29) yakalarken, ev sahibi takım bu bölümde bulduğu 8-0’lık seri ile 31-29 öne geçti. Serbest atış çizgisinden Anzejs Pasecniks ve Tolga Geçim ile sayılar bularak durumu 31-34 yapan Mavi Yeşilliler, rakip sayılarına Yiğitcan Saybir ve Uros Trifunovic ile karşılık vererek skoru 42-42 eşitlese de soyunma odasına 44-42 geride girdi.

Üçüncü çeyreğin başında kaptan Tolga Geçim’in sayılarıyla 44-45 yeniden öne geçen TOFAŞ, rakip sayılarına Alex Perez ve Uros Trifunovic’in üçlükleriyle karşılık verirken, 22. dakikaya 50-51 üstünlükle girildi. Bu bölümde Christopher Chiozza’nın üçlüğüyle öne geçen Manisa Basket, son çeyreğe 68-59 üstün girdi.

Son çeyreğe Berk Demir Marcquise Reed’in üçlükleriyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Uros Trifunovic, Marcquise Reed ve Anzejs Pasecniks’nin sayılarıyla bitime 6.49 kala farkı 1’e çekti: 72-71. Marcquise Reed, Alex Perez, Tolga Geçim ve Kris Bankston’ın basketleri sonrası Alex Perez’in üçlüğüyle bitime 2.37 kala 81-84 üstünlüğü sağlayan Bursa ekibi, Alex Perez ve Marcquise Reed, sayılarıyla son 35 saniyeye 87-89 önde girse de Saben Lee’nin serbest atış sayıları sonrası son hücumda Marcquise Reed ile isabeti bulamayınca maç 89-89 uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünün ilk dakikalarında 94-90 öne geçen Manisa Basket karşısında Alex Perez’in sayılarıyla bitime 2 dakika kala 94-96 üstünlüğü sağlamayı başaran TOFAŞ, Kris Bankston’ın basketi sonrası son hücumu bir kez daha Marcquise Reed ile değerlendiremeyince 98-98’lik skorla ikinci uzatma bölümüne geçildi. Karşılıklı sayılarla başlayan 2. uzatma bölümünde rakip sayılarına Uros Trifunovic ve Marcquise Reed ile karşılık veren Bursa ekibi, Alex Perez’in basketiyle bitime 2.19 kala 5 sayılık farkı (101-106) yakaladı. Ev sahibi takım bitime 1.27 kala skoru 106-106 eşitlerken, son bölüm nefesleri kesti. Son hücumu Marcquise Reed ile bu kez isabeti bulmayı başaran TOFAŞ, parkeden 106-109 galip ayrılmayı başardı.

Manisa deplasmanında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 27 sayı-1 ribaund-3 asist ile maçın adamı olurken; Alex Perez 21 sayı, Tolga Geçim 17 sayı, Uros Trifunovic 15 sayı ve Kris Bankston 13 sayı kaydetti. Hafif sakatlığı bulunan J.J. O’Brien karşılaşmada forma giymedi.

Milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası lige galibiyetle dönen TOFAŞ Basketbol Takımı bu sonuçla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 8’de 8 yaparken; resmi maçlardaki galibiyet serisini de 14’e çıkardı. Mavi Yeşilliler, ligde sıradaki maçını 8 Aralık Pazar günü saat 20.30’da sahasında Anadolu Efes ile oynayacak. Bursa ekibi, FIBA Europe Cup’ta ise 4 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de evinde Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketball Club ile karşı karşıya gelecek.