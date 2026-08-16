Galatasaray’ın savunma hattında öne çıkan isimlerden Wilfried Singo’ya Avrupa’dan ilgi sürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün, yıldız oyuncu için 40 milyon euroluk resmi bir teklif aldığı belirtildi.

beIN Sports’un aktardığı bilgilere göre, söz konusu rakam yönetim açısından ciddi bir seçenek oluştururken, Galatasaray cephesinin Singo’nun geleceğiyle ilgili karar vermek için şu an için acele etmediği ifade edildi.

SINGO AYRILMAK İSTEMİYOR

Galatasaray yönetiminin Singo’nun geleceğine ilişkin vereceği kararda, futbolcunun yaklaşımının belirleyici unsurlardan biri olacağı belirtildi. Fildişi Sahilli futbolcunun takımdan ayrılma yönünde bir talebinin bulunmadığı, teknik heyetin de Singo'yu yeni sezon kadro planlamasında önemli bir oyuncu olarak değerlendirdiği aktarıldı. Bu nedenle Galatasaray'ın 40 milyon euroluk teklife rağmen şu an için transfere sıcak bakmadığı kaydedildi.

SON KARAR İÇİN KRİTİK ŞART

Sarı-kırmızılıların, Singo’nun satışına ancak kulüp adına uzun vadede büyük avantaj sağlayacak bir teklif gelmesi durumunda sıcak bakacağı aktarıldı. Bu nedenle 40 milyon euroluk teklif yönetimin gündeminde yer alsa da Galatasaray’ın mevcut planında önceliğin Singo ile yola devam etmek olduğu belirtildi.