Dünya futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan Cristiano Ronaldo, kariyerinin sonuna yaklaştığını belirten açıklamalarda bulundu.

"BU YIL MUHTEMELEN SON YILIM OLACAK"

Vogue Magazin'e konuşan Portekizli yıldız, "Bu yıl, muhtemelen futboldaki son yılım olacak. Muhteşem bir miras bırakmak istiyorum. Geleceğimin tamamını planladım. Beni meşgul edecek o kadar çok şey var ki sana sadece bir tanesini söylemek gerçekten zor. Çünkü futbol hayatınızdan çıktığında geride büyük bir boşluk bırakabiliyor ve bu zamanı tek bir şeyle değil, farklı şeylerle doldurmanız gerekiyor. Daha fazla eğlenmek, daha çok seyahat etmek, çok sevdiğim padeli izlemek ve oynamak istiyorum. Ayrıca başardıklarımızın ve elde ettiklerimizin tadını çıkarmaya devam etmek istiyorum. Çünkü sonuçta 25 yıl boyunca büyük fedakârlıklarla dolu bir kariyer oldu" ifadelerini kullandı.

AL-NASSR PERFORMANSI

Kısa süre önce sevgilisi Georgina Rodriguez ile evlenen Cristiano Ronaldo’nun Al-Nassr ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027’de sona erecek. Geçen sezon Suudi ekibiyle şampiyonluk yaşayan 41 yaşındaki yıldız, Al-Nassr formasıyla çıktığı 142 maçta 123 gol atarken 24 asist yaptı.

HEDEFİNE 24 GOL KALDI

Kariyerinde bin gole ulaşmaya hedefleyen Cristiano Ronaldo, şu ana kadar 976 gol kaydetti.